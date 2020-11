Coronavirus, in momenti di crisi anche i ‘nemici’ si alleano. L’appello di Burger King: “ordinate da McDonald’s”

La nuova ondata di contagi di coronavirus in tutta Europa sta costringendo i govrnatori a prendere seri provvedimenti. In Inghilterra si va verso il lockdown, una decisione presa da Boris Johnson nonostante il rischio di mettere in ginocchio molti settori, tra cui anche quello dei fast food, che si stanno mettendo in moto per non cadere in una terribile crisi.

Così Burger King ha deciso di mandare un messaggio alla popolazione inglese, invitandoli ad ordinare anche dai fast food concorrenti, per salvare i posti di lavoro di tutti i dipendenti del settore.

“Non avremmo mai pensato di chiedervi di fare questo. Ordinate da McDonald’s. Non avremmo mai pensato di incoraggiarvi a ordinare da KFC, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon, o altri ristoranti indipendenti, troppo numerosi per essere menzionati qui. In breve, da qualunque delle nostre sorelle delle catene alimentari veloci o non così tanto veloci. I ristoranti,impiegando migliaia di lavoratori hanno bisogno del vostro aiuto. Un Whopper è sempre la cosa migliore, ma anche ordinare un Big Mac non è così male”, questo il messaggio di Burger King su Twitter.

Un invito che sta riscuotendo molto successo e sta facendo il giro dei social.