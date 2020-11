Coronavirus, Burioni: “Dopo terrore e dolore, ora intravediamo la vittoria”

“Dopo i giorni del terrore e del dolore, arrivano i giorni in cui cominciamo a immaginare la nostra vittoria contro il virus“: lo ha scritto su Twitter il virologo Roberto Burioni che rilancia il video con la sua spiegazione, tenuta nel corso del programma “Che tempo che fa”, riguardante il vaccino Pfizer contro il Covid-19.

“Tenete conto che il vaccino Moderna (che sembra funzionare altrettanto bene) usa la stessa strategia,” precisa l’esperto. Successivamente, Burioni aggiunge: “La Cina non ha ancora alcuna prova sperimentale dell’efficacia del suo vaccino, ma sono già stati vaccinati un milione di cinesi. Non penso ci sia nulla da aggiungere, se non ‘viva l’Italia’“.