Coronavirus, Burioni sul vaccino Moderna: “Bottiglia per occasioni speciali in frigo, presto ce la berremo tutti insieme abbracciandoci senza mascherina”

“Occorre tenere duro, perché l’uscita dal tunnel pare vicina. Ma ricordatevi se non l’avete fatto di mettere quella bottiglia che conservate per le occasioni speciali nel frigorifero, perché presto ce la berremo tutti insieme abbracciandoci senza mascherina“. E’ l’invito del virologo del San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, pubblicato in un post sul suo sito di divulgazione e informazione scientifica ‘MedicalFacts’, dove commenta i risultati del vaccino Moderna.

“Visto che alcuni clinici sottolineano l’importanza di chi ‘sta al letto del malato’ e ‘vede i pazienti tutti i giorni’ rispetto ai ‘topi di laboratorio’ che stando chiusi nelle stanze con i loro microscopi tutto il giorno non hanno un’idea di cosa sia questo virus, vorrei fare notare a tutti che questi vaccini che molto probabilmente ci salveranno la vita tirandoci fuori dalla più brutta esperienza degli ultimi 70 anni non li hanno messi a punto i clinici ‘al letto del malato’, ma proprio quei disprezzati ‘topi di laboratorio”, ha aggiunto.