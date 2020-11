Coronavirus in Calabria, Conte sente Strada: “Ospedali da campo soprattutto a Reggio e Catanzaro”

Costruire ospedali da campo, soprattutto lì dove l’emergenza Covid morde di più, ad esempio Catanzaro e Reggio Calabria, dove il Sistema sanitario regionale è maggiormente in affanno. A quanto apprende l’Adnkronos, è quanto avrebbe raccomandato il premier Giuseppe Conte a Gino Strada, ‘arruolato’ dal governo in Calabria, appunto, con in compito di fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il presidente del Consiglio ha sentito oggi il fondatore di Emergency, per chiedergli la disponibilità a scendere in campo, in squadra col neo commissario, Eugenio Gaudio, nominato oggi dal Cdm.