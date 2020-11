Il coronavirus fa calare la libido? Non a tutti, Loredana Lecciso confessa: “io e Al Bano continuiamo a fare sesso”

Diverse ricerche e molti sondaggi hanno dimostrato come il coronavirus abbia ridotto in maniera importante i rapporti sessuali. Non solo tra congiunti, amanti occasionali e ‘amici di letto’, ma anche tra coloro che vivono sotto lo stesso tetto. L’emergenza coronavirus ha fatto registrare un importante calo della libido ma c’è chi ha approfittato del lockdown per dedicarsi ancora di più all’intimità col proprio partner.

Nulla è cambiato in casa Carrisi-Lecciso, Loredana, moglie di Al Bano ha infatti confessato a “Nuovo”, che tutto procede a gonfie vele col cantante pugliese: “visto che viviamo insieme, non rinunciamo ai momenti di intimità e ai gesti d’affetto, continuiamo a fare sesso. Quando siamo fuori siamo prudenti ma in famiglia cerchiamo di mantenere la normalità”