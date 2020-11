Coronavirus, la Campania conferma la chiusura delle scuole e lo stop alla mobilità fra province

La Campania conferma da domani al 14 novembre la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quella dell’Infanzia alle Superiori. Confermato anche il blocco della mobilita’ interprovinciale, se non per comprovate esigenze da indicare in autocertificazione. Sono alcuni dei contenuti dell’ordinanza 89, in corso di pubblicazione, firmata del presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia da Covid-19. Viene ribadita la fascia oraria (tra le 6 e le 8,30) in cui e’ consentita la pratica dello jogging.

Si tratta, si sottolinea dall’Unita’ di Crisi, della conferma, in relazione al nuovo Dpcm, delle misure adottate nelle settimane scorse sull’attivita’ scolastica e sulla mobilita’. Resta quindi in vigore, nonostante l’inserimento della Campania nella zona “gialla”, la sospensione della didattica in presenza in vigore dal 15 ottobre scorso.