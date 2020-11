Coronavirus, cancellata la Festa della Befana di Piazza Navona

Il coronavirus inizia a condizionare pesantemente le feste natalizie. La minaccia di un lockdown a Natale è ancora viva, ma c’è chi spera ancora di poter festeggiare insieme ad amici e parenti. Intanto, per evitare spiacevoli sorprese dell’ultimo momento, il Campidoglio ha comunicato oggi che è stata sospesa l’edizione 2020-21 della Festa della Befana di Piazza Navona.

La festa, che si sarebbe dovuta svolgere dall’1 dicembre al 6 gennaio, non si terrà, su richiesta di 33 operatori titolari di concessione e in attuazione delle disposizioni sanitarie nazionali per il contenimento dei contagi. Gli stessi operatori, inoltre, hanno comunicato l’impossibilita’ di approvvigionarsi dai fornitori dei prodotti da vendere.