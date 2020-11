Sono “stabili i parametri vitali” del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Conferenza episcopale italiana, ricoverato da sabato scorso per Covid-19. Il paziente, informa l’azienda ospedaliera perugina in una nota della direzione sanitaria, è “vigile e collaborante. Continua ossigenoterapia e ventilazione non invasiva unita alle terapie mediche del caso”.