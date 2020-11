Coronavirus: Carlo Conti ricoverato al Careggi di Firenze

Carlo Conti, risultato positivo al Coronavirus la scorsa settimana, è stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze, nel reparto malattie infettive.

Le condizioni del conduttore non sono gravi, ma sono state giudicate non più compatibili con l’isolamento a casa.

Carlo Conti è da qualche giorno in cura presso la struttura fiorentina, per essere seguito al meglio, accusando i sintomi del Covid-19.

Seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv: lo ha fatto sapere la Rai in una nota.

“Tranquilli!!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid!!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo! Stasera ‘Tale e quale show’ andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli!!! Forza ragazzi!!!!“: così Carlo Conti su Instagram tranquillizza i suoi fan postando una foto che lo ritrae sorridente.