Coronavirus, la Casa Reale inglese nella bufera: il principe William ha nascosto la sua positività

Arriva dall’Inghilterra una notizia clamorosa: il Principe William è stato contagiato e ha nascosto la sua positività al coronavirus. A rivelarlo sono Bbc e Sun, ma dalla Casa Reale non ci sono conferme nè smentite. Il Principe William si sarebbe contagiato ad aprile, nello stesso periodo del padre, il Principe Carlo.

Se il 71enne principe di Galles ha deciso di raccontare tutto senza problemi, il figlio ha invece preferito tenere tutto segreto per non “allarmare la nazione”. Il Principe William non avrebbe manifestato nessun sintomo e avrebbe trascorso la sua quarantena nella residenza di Anmer Hall, nel Norfolk. Proprio da quella dimora, il principe William, con la moglie Kate, è stato protagonista di diversi collegamenti, telefonate e incontri pubblici di rappresentanza a distanza.

Un ‘fattaccio’ che potrebbe danneggiare la figura del Principe William, che nascondendo la sua positività al coronavirus getta, secondo la stampa inglese, è colpevole di non essere stato sincero e trasparente col popolo inglese.