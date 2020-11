Coronavirus, Casellati: “Dai virologi spesso pareri contrastanti, creano panico e confusione”

“Dal punto di vista sanitario, oltre alla curva dei contagi mi preoccupano la confusione e il panico ingenerati nei cittadini dai tanti pareri dei virologi troppo spesso in contraddizione tra loro. E poi i malati no-Covid con gravi patologie che non riescono ad avere accesso alle cure“: lo ha dichiarato la presidente del Senato Elisabetta Casellati, in una intervista a “Il Sole 24 ore“. “Dal punto di vista economico, mi preoccupa il senso di una insopportabile incertezza. Le misure per famiglie e imprese sono limitate ad una finanza dell’emergenza, che si traduce in misure che non arrivano o che arrivano troppo tardi“.