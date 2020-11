Coronavirus, cerimonia affollata in piazza a Codogno e scoppiano le polemiche: “Non siamo più in zona rossa?”

Ieri sera, in piazza Cairoli a Codogno (Lodi), si è tenuta una cerimonia per il 4 novembre e, contemporaneamente, per l’inaugurazione del Parco delle Rimembranze. Per l’occasione, il sindaco, Francesco Passerini, aveva previsto che alla cerimonia partecipassero solo lui insieme al vicepresidente dell’Associazione Combattenti e Reduci, richiedendo ai suoi concittadini di seguire la cerimonia in diretta Facebook. Ma così non è stato e decine e decine di persone hanno assistito all’evento, scatenando le polemiche.

“Una folla – come ha rimarcato la segreteria cittadina del Pd – si e’ presentata in piazza Cairoli“. Il Pd di Codogno, guidato da Maria Cristina Baggi, ha diramato un comunicato nel quale condanna duramente quanto avvenuto. “Bar chiusi – scrive Baggi – e multe per chi non rispetta le regole, sono state anche richieste autocertificazioni, stamattina, per poter andare in chiesa a ascoltare la Messa. Il Dpcm vieta di uscire se non per comprovate esigenze serie. Non possiamo andare a trovare i nostri nonni – si aggiunge dal Pd di Codogno – ma possiamo andare in piazza per un’inaugurazione? Non siamo piu’ in zona rossa?”.