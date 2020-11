Coronavirus, Cirio sul nuovo Dpcm: “Fragilità dell’impianto scientifico della classificazione”

“I dati utilizzati dal governo sono vecchi di almeno dieci giorni. Non tengono conto per esempio del fatto che il nostro Rt è passato da 2,16 a 1,91 grazie alle misure di contenimento adottate”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulla suddivisioni per zone delle regioni italiane. Cirio parla di “fragilità dell’impianto scientifico della classificazione”: “almeno 4 o 5 regioni non erano valutabili, perché non hanno trasmesso tutti i dati. Chiedo che il Piemonte venga classificato per i dati reali, come le altre regioni. Per questo ho chiesto una verifica”.