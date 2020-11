Coronavirus, come sta Carlo Conti? Aggiornamenti sulle condizioni del conduttore italiano

Carlo Conti è stato contagiato dal coronavirus: dopo una serie di primi giorni trascorsi senza troppi problemi a casa, il conduttore italiano è stato costretto a recarsi in ospedale, dove è ancora oggi ricoverato, per una serie di complicanze. Il presentatore toscano è ricoverato al Careggi di Firenze, nel reparto malattie infettive, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Pochi giorni fa, Conti stesso, ha aggiornato tutti i suoi fan con un post su Instagram nel quale prometteva di tornare presto: “Tranquilli !!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid !!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri !!! Torno prestoooo! Stasera T&Q andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli !!! Forza ragazzi !!!!”.



Le condizioni di Carlo Conti non sono quindi preoccupanti: il conduttore ha voluto rendere omaggio anche a Stefano d’Orazio, dall’ospedale, appena saputo della sua morte. “Ciao Stefano”, ha scritto postando una foto del batterista dei Pooh sui social.