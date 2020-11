Coronavirus, consiglieri Ordine dei Medici di Roma: “Medici liberi dai tamponi? Il loro dovere è stare in prima linea, gli infermieri non sono carne da virus”

I consiglieri dell’Ordine dei medici di Roma e Provincia (Pierluigi Bartoletti, Foad Aodi, Roberto Bonfili, Stefano Canitano, Giuseppe Imperoli,Tonino Marsella, Rosa Maria Scalise) rispondono con una nota alle dichiarazioni del presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, secondo cui i medici andrebbero liberati dal fare i tamponi per rilevare i casi di Covid-19 e dovrebbero essere gli infermieri ad occuparsene.

“Si rimane esterrefatti a leggere sotto il logo dell’Ordine dei Medici di Roma le dichiarazioni del dr. Antonio Magi, che pur con il prefisso Presidente parla a titolo personale, non a nome del consiglio “liberate i medici dai tamponi, ci sono gli infermieri”, come a dire che gli infermieri sono carne da cannone o meglio da virus, mentre i medici sono “prigionieri” dei tamponi”, si legge nella nota dei consiglieri.

“In sintesi la sicurezza per i medici, per gli altri non sembra sia necessaria. Dichiarazioni simili caratterizzano chi le fa, il significato è che è meglio la poltrona piuttosto che stare vicini ai cittadini alle prese con una gravissima situazione emergenziale. Ippocrate, il cui giuramento è ancora patrimonio della professione medica si sta rivoltando nella tomba. Nessuno ha mai chiesto un personale sacrificio a nessuno, i kamikaze non servono e non sono utili, sono utili i professionisti, che sulla base della loro capacità professionale organizzano per i cittadini da cui sono legati da una scelta fiduciaria, un’attività di testing in grado di poter diminuire la circolazione del virus, snidando i soggetti asintomatici, non oggetto di restrizioni, che, loro malgrado, sono le persone che si vaccinano, che lavorano, che usano i mezzi di trasporto pubblici”.