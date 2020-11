Coronavirus, il Premier Conte: “Servono decisioni difficili e sacrifici importanti”

“Fin dall’inizio della pandemia l’Italia ha fatto appello ad una risposta che fosse multilaterale e multidimensionale, basata su cooperazione e solidarietà internazionali e guidata dalla scienza, medicina e innovazione. L’imminente seconda ondata della pandemia richiede a tutti i governi che prendano decisioni difficili e chiedano ai nostri cittadini sacrifici importanti. Eppure, soluzioni su base nazionale non bastano”: lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo al Forum per la Pace di Parigi.

“Dobbiamo continuare a concentrarci sulla partnership internazionale, per una semplice ragione: mentre per il virus non ci sono frontiere, noi possiamo contrastarlo con successo soltanto se mettiamo insieme gli sforzi per limitare la sua circolazione e per identificare i rimedi più efficaci”, ha aggiunto il presidente del Consiglio Conte.