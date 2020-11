Dopo lo screening di massa contro il Covid-19, l’Alto Adige ora passa alla fase 2 con altri test per monitorare la situazione epidemiologica e per rendere duraturi gli effetti dello screening. Saranno 4900 gli altoatesini estratti a sorte a cui verra’ chiesto di sottoporsi volontariamente ai test settimanalmente. L’obiettivo è individuare precocemente eventuali nuovi focolai, ha spiegato in conferenza stampa online il direttore dell’azienda sanitaria Florian Zerzer.