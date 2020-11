Coronavirus, il sindaco di Crotone: “Da lunedì chiuse tutte le scuole”

“In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, in giornata firmerò l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado a partire da lunedì 9 novembre per una decorrenza di quattordici giorni”. E’ quanto annuncia il sindaco di Crotone Vincenzo Voce spiegando che la decisione e’ stata assunta “per il dovere primario di tutelare la salute dei nostri bambini e dei nostri ragazzi ed assicurare la massima tranquillità alle famiglie ed allo stesso tempo per contenere il diffondersi del virus”.

A Crotone, che fa parte della zona rossa, era già in vigore la didattica a distanza in tutte le scuole medie superiori. Il sindaco Voce aggiunge inoltre che nel corso della giornata specificherà i dettagli e sottolinea che “in questa delicata fase occorre la massima responsabilità e collaborazione. Faccio appello al senso di comunita’ di tutti. Solo insieme ed uniti potremmo superare questa delicata fase. Non siete soli – assicura Voce – il sindaco è con voi. La tutela della salute è al primo posto nell’agenda di lavoro. Una task force di assessori, dirigenti, dipendenti è impegnata al riguardo. Il Centro operativo comunale di Protezione civile è operativo h 24. Siamo in contatto costante con Prefettura, Azienda sanitaria provinciale, Dipartimento della Salute della Regione”. E ancora il sindaco di Crotone annuncia che altre misure saranno adottate nelle prossime ore.