“I pazienti a domicilio, nelle fasi iniziali del Covid-19, non devono abusare di antibiotici e neanche combinare tachipirina e cortisone”. E’ il suggerimento che arriva dal direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, intervistato nel programma ‘Basta la salute’ in onda su ‘RaiNews24’.

“Invito a non spendere soldi per prodotti la cui efficacia non sia provata. Il nostro Servizio sanitario nazionale garantisce a tutti i farmaci efficaci”.