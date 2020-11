Coronavirus, la situazione nelle terapie intensive: in Calabria occupati solo 18 posti letto su 164, la situazione peggiore in Valle d’Aosta e Piemonte [DATI]

E’ zona rossa, ma nessuno capisce perchè. La Calabria, oltre ad avere il dato più contenuto d’Italia sotto il profilo del contagio, in termini epidemiologici, ha anche la più grande disponibilità di posti letto a fronte di quelli occupati dai pazienti Covid-positivi. Nelle terapie intensive della Regione, infatti, a fronte di 164 posti letto ufficialmente disponibili negli ospedali calabresi: con una percentuale di occupazione dell’11%, è la Regione messa meglio in assoluto in Italia sotto il profilo ospedaliero. Al secondo posto c’è il Veneto che ha il 20,8% di posti letti occupati, poi il Molise con il 23,5%.

Tra le Regioni messe peggio, invece, la Valle d’Aosta che ha 17 ricoverati su 30 posti letto disponibili, pari al 56,7%. Poi c’è il Piemonte con 340 ricoverati su 605 posti letto disponibili, pari al 56,2%. In Lombardia c’è il numero più alto di ricoverati, ben 764, ma i posti letto sono 1.530: la percentuale occupata è comunque considerevole, del 49,9%.

Di seguito la tabella con tutti i dati ufficiali: