Coronavirus, la denuncia di Marco Melandri: “non volevano farmi il tampone perchè il medico ha scritto sulla carta sbagliata, ma poi con 149 euro…”[VIDEO]

E’ un Marco Melandri furioso, quello che ha raccontato nelle Storie Instagram, un’esperienza davvero spiacevole. L’ex campione di moto, a Ravenna, voleva sottoporsi al tampone per coronavirus e si è presentato sul luogo col la richiesta del medico. Gli addetti, però, lo hanno mandato via, dicendo di non potergli fare il tampone perchè il medico ha scritto sulla carta sbagliata.

“Ore 8.40 mi opresento in fila per fare il tampone, certificato in mano mi hanno mandato via perchè il medico ha scritto sulla carta sbagliato. Quindi in un momento come questo conta che il medico ha scritto sulla carta sbagliata. Quindi se io sono asintomatico non gliene frega un cazzo a nessuno a questo punto io vado in giro per gli affari miei, tanto ho la carta sbagliata. Per legge sono in regola perchè non ho fatto nessun tampone, penso di essere negativo ma poi magari ho il covid. però la carta era sbagliata, non gliene frega un cazzo a nessuno“, ha raccontato l’ex pilota sui social.

Qualche minuto dopo, però, Melandri ha raccontato di essere riuscito a fare il tampone, pagando ben 149 euro. “E niente, con appena 149 euro la carta magicamente andava bene, incredibile. E’ normale? Questa è sanità, è salute?“, ha concluso.