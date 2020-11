Coronavirus: da domani in Campania scuola in presenza per infanzia e primaria

“E’ stato deciso che a partire da mercoledì 25 novembre è consentito il ritorno a scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia, nonché per la prima classe delle scuole primarie“: lo comunica la Regione Campania in una nota in cui si precisa che nell’ordinanza “è consentito ai sindaci di disporre la non apertura delle scuole in presenza in relazione alle verifiche epidemiologiche nel proprio Comune“. Inoltre, “è demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle condizizioni relative al personale in servizio per l’esercizio in sicurezza della didattica in presenza“.

Prosegue lo screening su base volontaria per il resto della popolazione scolastica (dalla seconda classe della primaria alla prima media).