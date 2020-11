Coronavirus, donna lascia un messaggio sull’Enigmistica prima di morire: “scusate figli miei ma voglio morire”

L’emergenza coronavirus continua a tenere super impegnata la popolazione di tutto il mondo. L’Italia sta lottando con tutte le sue forze per provare a contrastare il Covid, tra nuovi casi di positività, ricoveri e decessi. Non mancano le storie strazianti legate proprio a quei pazienti ricoverati che lottano ogni giorno per la sopravvivenza, da soli, senza poter vedere nessuno dei loro cari, trovando un po’ di riparo e conforto nei libri, ma anche nell’Enigmistica, dove affidano i loro pensieri.

E’ accaduto al Policlinico Casilino di Roma che una donna ha affidato alla Settimana Enigmistica le sue ultime parole per i suoi figli, consapevole di doversene andare in solitudine, lontana dai suoi cari: “Scusate figli miei ma voglio morire, fatemi addormentare senza risvegliarmi“, ha scritto la donna sull’Enigmistica, con una calligrafia precisa, ordinata e pulita.

L’enigmistica è stata consegnata ai figli, come raccontato da Repubblica, dopo il decesso della donna, insieme ai suoi pochi effetti personali.