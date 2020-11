Coronavirus, Elon Musk fa 4 test in un solo giorno: “2 mi danno positivo e 2 no, sta accadendo qualcosa di fasullo”

Il Ceo di SpaceX e patron di Tesla, Elon Musk, ha messo in dubbio l’accuratezza dei test per il coronavirus. “Sta accadendo qualcosa di estremamente fasullo. Sono stato sottoposto a test per il Covid quattro volte oggi. Due sono risultati negativi e due positivi. Stessa macchina, stesso test, stesso infermiere. Test antigenici rapidi della BD (Becton, Dickinson and Company)”, ha scritto su Twitter Musk che riporta “sintomi lievi, come di un‘influenza“. Il numero uno di SpaceX ha aggiunto di aver effettuato anche alcuni test molecolari Pcr in altri laboratori e di attendere i risultati.