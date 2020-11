Coronavirus, EMA: al via revisione accelerata sul vaccino Moderna

L’Agenzia europea del farmaco EMA ha avviato la ‘revisione continua’ del vaccino anti-Covid-19 a mRna sviluppato da Moderna Biotech Spain, una controllata della statunitense Moderna Inc.

Si tratta di una procedura ‘accelerata’ avviata dal Comitato per i medicinali a uso umano, che si basa sui risultati preliminari di studi non clinici e dei primi studi clinici su soggetti adulti.

I dati, afferma l’Ema, suggeriscono “che il vaccino mRna-1273 innesca la produzione di anticorpi e cellule T (cellule del sistema immunitario) che prendono di mira il virus” causa di Covid-19.

Il Comitato ha avviato la valutazione del primo lotto di dati sul vaccino, che provengono da studi di laboratorio (dati non clinici). Sono già in corso gli studi clinici su larga scala, che coinvolgono “diverse migliaia di persone, e i risultati sono attesi a breve“.