Coronavirus, Fauci: “Da vaccino Moderna dati straordinari, possiamo prevedere un impatto sulla pandemia”

I dati di Moderna sul vaccino contro il Covid-19 “sono straordinari, una efficacia al 94.5% e’ impressionante. Ora, dopo i risultati simili annunciati la scorsa settimana sull’altro vaccino della Pfizer, possiamo prevedere finalmente un impatto sulla pandemia. E’ un grosso passo avanti”. Lo ha detto Anthony Fauci, immunologo e direttore dell’ Istituto Nazionale Malattie Infettive Usa in una intervista alla rete Nbc.

“Anticipiamo di avere entro dicembre dosi disponibili di entrambi i prodotti per le categorie a piu’ alto rischio“, ha annunciato Fauci. “Non voglio prevenire i tempi in cui la Food and drug administration (Fda) decidera’ di approvare con procedura di emergenza i vaccini – ha precisato – in quanto tutti ora faremo le cose correttamente ma velocemente, senza saltare alcuna procedura di controllo sui prodotti”. I test sul prodotto della Moderna, ha spiegato, “hanno evidenziato 95 ‘eventi’ (ossia infezioni nel corso del trial, ndr), ma 90 di queste si sono verificati tra i volontari che prendevano un placebo e solo 5 in chi era sotto il vaccino vero e proprio. E’ un grosso passo avanti. Siamo nella giusta direzione”.