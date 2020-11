Coronavirus, il quattro volte campione del mondo Filippo Ganna positivo

L’azzurro Filippo Ganna, dopo il tampone risultato negativo, è giunto in raduno il 3 novembre manifestando la sera stessa i primi segni di leggero malessere. In via precauzionale è rimasto la giornata del 4 novembre in isolamento presso la sua stanza. L’esito del tampone odierno è stato positivo. L’atleta sta bene ed è in isolamento presso il proprio domicilio.

Ganna è giunto in ritiro martedì 3 novembre dopo aver sostenuto, come tutti gli altri azzurri convocati per il raduno, un tampone nella giornata di lunedì 2 novembre, risultato negativo. La sera stessa ha manifestato i primi segni di leggero malessere. In via precauzionale è rimasto per tutta la giornata di mercoledì in isolamento nella sua stanza e nella giornata di oggi è stato sottoposto a tampone, che ha dato esito positivo. Si ricorda che tutti gli atleti presenti a Montichiari alloggiano in camere singole.

La Federazione comunica che tutti i tamponi effettuati agli altri componenti della Nazionale sono negativi. Ulteriori controlli saranno svolti nei prossimi giorni, fino al giorno a ridosso della partenza per gli Europei, domenica prossima.