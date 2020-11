Coronavirus, Franceschini: “Non esiste tema di chiudere tutto. Dalla lettura dei parametri di venerdì, cambio fascia delle regioni”

Un lockdown come quello dello scorso inverno non è in agenda, secondo il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Parlando a ‘Stasera Italia’ il capodelegazione Pd al governo ha spiegato che “non esiste il tema di chiudere tutto“.

“Venerdi‘ e’ il giorno in cui Cts e la cabina di regia daranno dei parametri, in base a quei parametri le regioni passeranno da una fascia all’altra. Se si guarda la curva sta crescendo meno in fretta, ma i numeri assoluti continuano a crescere. Il problema e’ evitare che la curva porti alla saturazione degli ospedali”, ha aggiunto.