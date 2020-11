Coronavirus in Francia: Disneyland Paris rimane chiuso fino al 12 febbraio

Disneyland Paris non riaprirà per le feste di fine anno: il parco di attrazioni nella regione di Parigi ha annunciato che la chiusura dei parchi a tema e degli hotel è stata prorogata fino al 12 febbraio compreso.

“Speravamo di poter aprire Disneyland Parigi durante le vacanze di Natale, dal 19 dicembre al 3 gennaio prossimo, sfortunatamente gli ultimi annunci del governo non ce lo permettono,” è stato spiegato in un tweet.