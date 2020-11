Coronavirus, la Francia tornerà a trasferire malati in Germania: altri pazienti già trasferiti dal Belgio

Durante la prima ondata di contagi, furono numerosi in Francia i trasferimenti di pazienti verso le regioni meno colpite, ma anche verso Germania, Svizzera e Lussemburgo, con treni attrezzati o aerei militari. Ora la Francia sta “programmando per i prossimi giorni” evacuazioni di malati dalla regione Hauts-de-France, nel nord (comprende Pas-de-Calais e Piccardia) in Germania oltre che verso altre regioni francesi: lo ha annunciato il presidente della Federazione ospedaliera di Francia, Frederic Valletoux. Insieme al Rodano, la regione di Lione, l’Alta Francia e’ fra le zone piu’ sotto pressione per la seconda ondata della pandemia.

Le eliambulanze hanno iniziato a trasferire i pazienti dal Belgio in Germania la scorsa settimana e finora ne sono stati trasferiti 15. Oggi trasferiti altri pazienti Covid. Lo riporta il Guardian sottolineando che la seconda ondata in Belgio ha costretto il Paese a trasferire alcuni pazienti gravi nella vicina Germania. L’operatore dell’elicottero trasporta ogni malato di Covid all’interno di un gigantesco involucro di plastica trasparente collegato a dispositivi medici. La maggior parte dei pazienti trasferiti è intubata.

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il Belgio ha registrato il numero pro capite di vittime più alto nella prima ondata di marzo-aprile e ora ha il numero pro capite più alto d’Europa di nuovi casi. Il Paese, che conta 11 milioni di persone, ha 7.231 pazienti Covid ricoverati in ospedale, di cui 1.302 in terapia intensiva e in varie città fra cui Liegi la capacità dei letti di terapia intensiva ha raggiunto il punto di saturazione.