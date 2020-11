Coronavirus, Genova: vietate le passeggiate sul lungomare dal weekend, la Liguria attiva piattaforma web per le cure a domicilio

“Stiamo lavorando a un’ordinanza con cui già da questo sabato e domenica vieteremo il passeggio in alcune parti della città, pensiamo le classiche passeggiate e le spiagge”. Lo ha annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa Covid in Regione. “Questo per vedere al più presto la curva dei contagi scendere ancora di più e sparire”, ha detto. Il sindaco ha spiegato che il “transito per raggiungere le attività commerciali sarà consentito“. Inoltre i parchi resteranno aperti ma controllati: “Metteremo personale della protezione civile a controllo dei parchi per verificare che si faccia il corretto uso delle mascherine e che non ci siano assembramenti”, ha aggiunto Bucci.

La Regione Liguria ha attivato una piattaforma informatica per curare a domicilio i pazienti Covid attraverso i medici di famiglia e gli infettivologi degli ospedali. Lo annuncia il segretario regionale dei medici di famiglia Andrea Stimamiglio. “Nella piattaforma saranno inseriti giornalmente i parametri vitali dei pazienti, grazie al parere specialistico degli infettivologi potremo decidere chi ricoverare in ospedale senza affollare i pronto soccorso”, sottolinea. “Che io sappia il progetto sviluppato da Liguria Digitale è una cosa unica in Italia“, commenta.