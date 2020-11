Coronavirus, la Germania prevede l’avvio delle vaccinazioni a metà dicembre

Il governo tedesco prevede di avviare la campagna di vaccinazioni contro il coronavirus a meta’ dicembre. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Jens Spahn, in un’intervista a Rnd. “C’e’ ragione di essere ottimisti sull’approvazione di un vaccino in Europa quest’anno, cosi’ possiamo poi avviare la vaccinazione immediatamente”, ha detto Spahn. “Ho chiesto che i lander abbiano i centri vaccinali pronti a essere operativi per meta’ dicembre. Credo che funzionera‘”.

Spahn non si sbilancia sul tempo che reputa necessario a vaccinare l’intera popolazione. “Ad ogni modo molti potenziali vaccini non richiedono un’intensa refrigerazione. Possono essere somministrati nello studio del medico di base, quindi si fara’ presto“. Se tutto andra’ come previsto, prosegue il ministro, la Germania ricevera’ oltre 300 milioni di dosi del vaccino. “Anche con due dosi per vaccinazione, ne avremo abbastanza per la nostra popolazione e potremo condividerla con altri Paesi ma questo e’ lo scenario piu’ favorevole“, ha concluso Spahn, “non sappiamo come ogni singolo vaccino funzioni davvero, ne’ sappiamo ancora quanto a lungo duri l’immunita'”.