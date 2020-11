Coronavirus, in Germania “possibili restrizioni per altri 4-5 mesi”

La Germania sta attuando all’inizio del mese un ‘lockdown soft’ per fronteggiare la seconda ondata di Covid-19, con la chiusura di bar, ristoranti, palestre e altre strutture ricreative ma con scuole e negozi ancora aperti. Le misure restrittive, però, potrebbero essere prolungate per altri quattro-cinque mesi. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Peter Altmaier, spiegando alla Bild che “i numeri dei contagi sono ancora troppo alti – molto piu’ alti anche di due settimane fa“, ha detto Altmaier in vista della riunione del suo governo in programma domani per valutare.