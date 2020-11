Coronavirus, in Germania “situazione ancora seria”. Merkel esorta: “Dobbiamo ridurre i contatti”

La situazione Coronavirus in Germania è ancora molto seria anche se il numero di contagi sta rallentando: lo ha detto il cancelliere Angela Merkel, invitando con forza “a ridurre i contatti“. “I numeri dei contagi non crescono più in modo esponenziale, ma sono ancora troppo alti. Quindi dobbiamo ridurre i contatti, ridurre i contatti, ridurre i contatti“, ha esortato la Merkel a un evento organizzato dal quotidiano Sueddeutsche Zeitung, ricordando che il 30-40% della popolazione tedesca appartiene ai gruppi più vulnerabili.

La Germania ha confermato 14.419 casi nelle ultime 24 ore, aggiornando il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a 815.746, secondo i dati comunicati dall’Istituto per le malattie infettive Robert Koch.

Le vittime da ieri sono invece 267, per un totale di 12.814.