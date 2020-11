Coronavirus: in Germania “la situazione resta seria, morti e pazienti in terapia intensiva aumenteranno”

La Germania ha registrato quasi 22mila casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore: secondo i dati riportati dal Robert Koch-Institut nel Paese sono stati confermati 21.866 nuovi contagi e 215 nuovi decessi, per un totale di 727.553 casi e 11.982 vittime dall’inizio della pandemia.

“La situazione resta in Germania molto seria,” ha confermato il presidente dell’Istituto RKI Lothar Wieler, in conferenza stampa. “I dati dei nuovi contagi restano molto alti, e aumenteranno il numero dei pazienti nelle terapie intensive e i morti“. Wieler ha anche spiegato che “il sistema sanitario potrà toccare i suoi limiti e l’epidemia potrà diffondersi in modo incontrollato in alcune regioni del Paese“.