Coronavirus, Gerry Scotti ricoverato in ospedale. Arriva la smentita dell’ufficio stampa: “mai stato in terapia intensiva”

Questa mattina ha fatto il giro del web un’indiscrezione legata al ricovero di Gerry Scotti. Il conduttore Mediaset si trova in ospedale a Milano da una decina di giorni a causa della sua positività al coronavirus e secondo alcune voci sembra sia stato anche in terapia intensiva per qualche giorno, e le sue condizioni migliorano ogni giorno di più.

L’ufficio stampa di Scotti, però, ha fatto chiarezza oggi stesso, smentendo le voci di un ricovero in terapia intensiva del conduttore: “Gerry Scotti sta bene. Non è mai stato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono in netto miglioramento e tutti i valori sono rientrati nei parametri, tanto che dovrebbe tornare a casa nei prossimi giorni. È in ospedale a Milano, dove è andato soprattutto per avere un’assistenza costante. È stato ricoverato perché ha preso il Covid in maniera abbastanza tosta, ma non è mai stato a rischio. Aveva soprattutto una febbre che non riusciva a debellare. Per questo ha deciso di farsi ricoverare. Pensava di scamparla, poi però ha visto che la febbre senza Tachipirina tendeva a risalire e si è preoccupato. L’ho sentito mezz’ora fa, mi ha detto che i valori sono a posto, i medici sono contenti e lui anche. La febbre è sparita e i valori sono rientrati nei parametri. Dovrà fare il tampone per capire se è ancora positivo al Covid. Non sappiamo ancora quando tornerà al lavoro, meglio un giorno dopo che un giorno prima, per tutelare lui e quelli insieme ai quali lavora. Non siamo solo prudenti, di più”.