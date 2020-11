Coronavirus, Giovanni Toti: “Se gli over 75 sono protetti il Paese può restare aperto”

“Stamattina ci siamo confrontati molto con il governo sulla penetrazione dell’epidemia nel nostro Paese e sulla possibilità di prendere misure anche più drastiche da un punto di vista geografico della penetrazione. Ma non passa il concetto di prendere provvedimenti che proteggano i 75enni e oltre. Se facessimo questo, i ricoveri nei nostri ospedali si dimezzerebbero immediatamente e il tasso di mortalità scenderebbe del 90%”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Ore 14” su Rai 2.

“Se calcolassimo il Covid solo sulle fasce dei cinquantenni, avremmo un numero di morti che equivale a quello di altre gravi patologie. Non tenere conto di questo dato di realtà, falsa tutto il ragionamento– aggiunge il governatore- se riuscissimo a proteggere la fascia sopra i 75 anni, potremmo addirittura tenere aperto il Paese. Non avremmo tutti i problemi drammatici di disoccupazione e calo del reddito perche’ non avremmo problemi di risposta ospedaliera al covid”.