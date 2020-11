Coronavirus: giro di vite in Svezia in vista del Natale, limite di 8 persone per gli incontri e i ritrovi in ambito pubblico o all’aperto

Giro di vite in Svezia in vista del Natale: il governo di Stefan Loefven ha varato una serie di misure tra cui il limite di 8 persone per gli incontri e i ritrovi in ambito pubblico o all’aperto (con l’eccezione dei funerali, in cui sono ammesse fino a 20 persone).

In vigore per 4 settimane, si tratta di una delle misure più rigide imposte nel Paese dall’inizio della pandemia: finora il limite massimo era di 50 persone.

Domenica scorsa il premier si è rivolto ai suoi concittadini, chiedendo solidarietà e un maggiore rispetto delle regole di sicurezza per prevenire i contagi: “Aumenta il numero delle persone che si contagiano. Abbiamo bisogno di un maggior numero di posti in terapia intensiva. Cresce il numero delle vittime“, ha avvertito Loefven.

Con i suoi 10,3 milioni di abitanti, la Svezia ha contato oltre 208mila casi di contagi e circa 6.400 vittime.