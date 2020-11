Coronavirus, Gori: “A Bergamo siamo pronti a ripartire”

Bergamo è pronta a ripartire: lo sostiene il sindaco Giorgio Gori, sul Corriere della sera.

“Noi a Bergamo siamo pronti, e da tempo. Già a settembre avevamo avviato gli ingressi nelle scuole su due turni, alle 8 e alle 10, potenziando i mezzi pubblici del 20%. Quando la Regione ha deciso di mettere le scuole superiori in didattica a distanza al 100%, in provincia avevamo già l’accordo con i dirigenti scolastici per un 50-50, tra lezioni in presenza e a distanza, garantendo così un riempimento dei mezzi pubblici al 60%. Quando sarà il momento, a Bergamo ripartiremo da quel piano“.

Gori rileva inoltre che “se gli indicatori dell’intera regione sono in via di miglioramento, tanto da farci sperare che dal 27 novembre possa diventare nel suo insieme zona arancione, non vi è motivo di proporre diversificazioni per alcune province“. Infine, le feste secondo Gori vanno affrontate “con sobrietà, ormai dovremmo averlo capito. Soprattutto dopo l’agosto che abbiamo vissuto, quando c’è stato un evidente allentamento nel rispetto delle regole anticovid“.