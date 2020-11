Coronavirus, hacker nordcoreani tentano di bloccare il vaccino

Il vaccino anti-Covid è stato preso di mira da hacker nordcoreani, con l’obiettivo di bloccarlo. Secondo il Guardian però i loro tentativi sarebbero stati sventati dai servizi sudcoreani. Il quotidiano britannico ha citato le dichiarazioni del depoutato sudcoreano Ha Tae-keung secondo il quale sono falliti i tentativi da parte della Corea del Nord di prendere di mira aziende sudcoreane, ma non sono state indicate le case farmaceutiche coinvolte. Le dichiarazioni del deputato arrivano dopo qualche giorno dall’annuncio di Microsoft di un tentato accesso nelle reti di sette aziende farmaceutiche e laboratori impegni nella ricerca del vaccino in Corea del Sud, Francia, Canada, India e Stati Uniti da parte di hacker russi e nordcoreani.