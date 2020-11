Coronavirus, il fisico Sestili: “Casi in aumento, ma nota positiva dalle terapie intensive”

“Se ieri registravano diverse note positive con una curva dei casi che non saliva pur con molti tamponi fatti, oggi i contagi aumentano rispetto agli ultimi sei giorni. Va anche sottolineato che c’è un record di tamponi, oltre 234 mila. Non dobbiamo scoraggiarci però perché ci sono note positive: il numero dei nuovi ricoveri in terapia intensiva che è la metà rispetto a ieri e anche il dato dei posti letto occupati che non sale in maniera decisa”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Giorgio Sestili, fisico e ideatore della pagina Facebook ‘Coronavirus – Dati e analisi scientifiche’, commentando il report giornaliero del ministero della Salute sull’epidemia di Covid nel nostro Paese. Non sfugge al fisico l’alto numero di decessi registrati oggi, 636.

“Il dato più alto da aprile se non ricordo male – aggiunge Sestili – I report dell’Iss ci dicono che in media tra la comparsa dei sintomi e il decesso passano 12 giorni. Ma è chiaro, e l’abbiamo visto, ci sono molti ritardi nella comunicazione delle informazioni, arrivano notifiche anche molti giorni dopo”.