Coronavirus, Ilaria Capua: “C’è un rallentamento, le misure funzionano. Ottimisti sui vaccini”

“Si’, c’e’ un rallentamento, i dati sono incoraggianti, le misure messe in atto funzionano. Andiamo verso una stabilizzazione del numero dei contagi, perche’ dobbiamo tornare ad abbattere la curva sotto il livello che ci permette di non avere tante persone che devono ricorrere in ospedale“. Lo ha detto al Tg1 la virologa Ilaria Capua.

“Bisogna essere ottimisti, ci sono molti prodotti all’orizzonte. Io sono certa che con la diversita’ di questi vaccini, le loro caratteristiche, si riuscira’ insieme ad altri metodi che conosciamo a tenere veramente questa infezione sotto controllo e a conviverci senza avere troppi scossoni nella nostra vita di tutti i giorni”, ha aggiunto.