Coronavirus, l’immunologa Viola: “Rischioso aprire gli impianti da sci a gennaio”

“Sappiamo bene che le misure più efficaci sono quelle che riducono la diffusione del virus. Per cui io starei attenta a dire che a gennaio su possono riaprire gli impianti sciistici. Potrebbero crearsi molte situazioni di super-diffusione come è accaduto in estate con l’apertura delle discoteche. Chiunque sia andato a sciare sa bene che è difficile riuscire a mantenere la situazione sotto controllo“: lo ha affermato l’immunologa Antonella Viola dell’Università di Padova, ospite di Agorà su Rai3, riferendosi sull’ipotesi di riapertura degli impianti sci sciistici dopo capodanno.