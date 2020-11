Coronavirus, in Gb oggi record positivi

Madrid, 1 nov. (Adnkronos/EuropaPress) – Il Regno Unito ha registrato 23.254 nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 nelle ultime 24 ore, superando il milione di casi confermati. E’ il secondo giorno di fila che il Paese registra un record giornaliero di casi. Il numero di morti è di 162, per un totale di 46.717. I pazienti ricoverati per Covid-19 sono 10.918, 978 dei quali sono in terapia intensiva, attaccati ad un respiratore.

Nelle ultime 24 ore i ricoveri sono stati 1.442, per un totale di 170.445. Con i dati di oggi, il Regno Unito conferma la tendenza ascendente della seconda ondata, molto più alta della prima. Oggi il numero due del governo britannico, Michael Gove, ha ammesso che le nuove restrizioni che entreranno in vigore domani potrebbero durare più del mese previsto inizialmente.

“Sì”, ha risposto alla domanda di una possibile proroga, prima di citare un’opzione intermedia: confinamenti regionali o localizzati nei focolai concreti. “Vogliamo collocarci in una posizione nella quale possiamo, e mi pare che possiamo riuscirci, ridurre il tasso di contagi in misura sufficiente da allentare le misure”.