Nuovo record di casi di coronavirus in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 23.399 contagi. Lo ha resto noto il Robert Koch Insitute (Rki), l’agenzia governativa incaricata di monitorare l’andamento dell’infezione. Sabato scorso sono stati 19.059 i casi registrati in 24 ore. In totale, i positivi in Germania sono oggi 642.488, mentre sono 11.226 i decessi, 130 in più rispetto a ieri. I guariti, secondo l’Rki, sono stati 4120mila.