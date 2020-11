Coronavirus: in Lombardia 117 morti e 6.804 casi, il 21% dei tamponi

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – Aumentano i nuovi casi, i decessi e i ricoveri per Covid19 in Lombardia, anche se il numero di positivi in rapporto ai tamponi scende leggermente rispetto a ieri e si attesta al 21%, dal 21,9% della vigilia.

Secondo i dati della Regione, sono 2.539 i nuovi guariti e 6.804 i positivi, con 32.337 tamponi effettuati. Dei positivi, 319 lo sono debolmente. I morti sono 117 rispetto a ieri.

In ospedale sono state ricoverate 334 persone in più, per un totale di 4.740 posti occupati. In terapia intensiva ci sono 475 pazienti, 40 in più di ieri.