Coronavirus, in Spagna +1.623 morti per un ricalcolo dei decessi dall’inizio della pandemia: i nuovi DATI

Giornata drammatica oggi per la Spagna che ha appena diffuso i dati giornalieri sulla pandemia di Coronavirus: a fronte di 25.042 nuovi casi positivi, si registrano ben 1.623 morti. Un dato, quello delle vittime, che però non è esclusivamente legato ai morti delle ultime 24 ore. Nel bollettino, il Ministero della Salute spagnolo spiega che 1.326 sono decessi diagnosticati prima dell’11 maggio e soltanto oggi incorporati nelle analisi per precedenti errori nel conteggio. Rivisti anche i numeri dei ricoveri ospedalieri, che erano erroneamente gonfiati perchè corrispondevano a casi duplicati.

Il totale dei casi accertati in Spagna dall’inizio della pandemia è di 1.284.408 per 32.118 morti, per un tasso di letalità del 2,5%. In rapporto alla popolazione, in Spagna sono morte 815 persone per ogni milione di abitanti: soltanto Belgio e Perù hanno un tasso di mortalità più alto nel mondo.