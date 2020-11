Coronavirus, India: “Test finali sul nostro vaccino, il piano del governo è immunizzare 200-250 milioni di persone entro luglio”

L’India è il secondo Paese al mondo per numero di contagiati, in termini assoluti, da coronavirus, ma ora spera in un vaccino che potrebbe arrivare presto. Il ministro della Sanità indiano, Harsh Vardhan, ha annunciato oggi che un candidato vaccino sviluppato a livello locale potrebbe completare i suoi test finali in un mese o due. L’Indian Council of Medical Research (ICMR) gestito dallo stato e la società privata Bharat Biotech questo mese hanno avviato i test di terza fase del COVAXIN, in un processo che starebbe coinvolgendo 26.000 volontari. Si tratta del vaccino sperimentale indiano più avanzato, ricorda oggi l’agenzia Reuters.

“Siamo in procinto di sviluppare i nostri vaccini locali, in procinto di completare le nostre prove di terza fase nei prossimi uno o due mesi”, ha detto Harsh Vardhan a una conferenza web sulla pandemia. Il ministro indiano ha ribadito che il piano del governo è di immunizzare da 200 a 250 milioni di indiani entro luglio.