Coronavirus, “preoccupatevi di non fare il Natale in ospedale”: l’infermiera simbolo nella bufera, “meno arroganza”

L’emergenza coronavirus minaccia il Natale: per le festività del prossimo mese infatti sembra che non saranno permessi cenoni di vigilia, a causa del coprifuoco, mentre per i pranzi è comunque consigliato un numero di pochi intimi. Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma in tanti sognano qualche allentamento per poter trascorrere con i propri cari e con un pizzico di magia una piccola parentesi di gioia e felicità alla fine di un 2020 davvero tosto. C’è però chi invece cerca di distogliere l’attenzione dal Natale: “Grande preoccupazione per il pranzo di Natale. Preoccupatevi di non farlo in ospedale o magari di non farli mai piu’, i pranzi“, ha scritto infatti su Facebook Elena Pagliarini, l’infermiera dell’ospedale Maggiore di Cremona, fotografata stremata, nel marzo scorso, sulla sua scrivania.

“Sono molto arrabbiata e preoccupata: non vorrei ritrovami dopo, per la terza volta, a rivedere le stesse scene. Anch’io ho una famiglia con la quale vorrei stare, ma non lo faro’, non quest’anno. Il Natale lo trascorrero’ in corsia, ho gia’ dato la mia disponibilità. Sono felice per le riaperture di negozi e ristoranti, ho molti amici che lavorano in quei settori, ma quello che mi spaventa e’ il comportamento della gente: chiedo solo di avere buon senso“, ha concluso l’infermiera, nominata dal presidente Mattarella Cavaliere della Repubblica.

Non sono mancate le critiche: “Questi infermieri dovrebbero smetterla di fare i fenomeni da social e limitarsi a fare semplicemente il proprio lavoro, senza tutti questi proclami. Un lavoro che peraltro si sono scelti loro e che nessuno ha costretto a fare“, “Non ci rompete le p..!! E fateci fare un Natale umano …che in questo tragico momento stiamo vivendo disumanamente“, “Mia cara infermiera….Sei diventata famosa solo grazie ad una fotografia…. Ma ogni singolo infermiere dovrebbe essere elogiato ma non per una fotografia ma per il lavoro impagabile svolto durante la pandemia della scorsa primavera… Per cui evitiamo battute inutili pensa a fare il tuo lavoro e non politica che ci sono abbastanza che la fanno“. “Non accetto consigli per come si deve vivere o cosa fare: se fosse per loro, saremmo tutti a casa a morire di depressione”. “Meno arroganza“, queste le frasi scritte dagli utenti social nei commenti.