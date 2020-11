“Sono sicuro che ritornerò, non è un addio”, ma il giorno dopo muore per coronavirus: il commovente video di un infermiere

Tante sono le testimonianze che arrivano da tutto il mondo legate al coronavirus: se c’è chi non avverte alcun sintomo e chi invece dopo soli due giorni di febbre e dolori riesce a debellare la malattia, c’è anche chi, purtroppo, trascorre giorni e giorni ricoverato in ospedale, nella speranza che la cura sia sufficiente a sconfiggere il virus.

Non è stato così per Sergio Humberto Padilla Hernandez, un infermiere di 28 anni in servizio all’ospedale dello Stato di Chihuahua, in Messico, che non è riuscito a sopravvivere dopo la positività al coronavirus. Il ragazzo aveva postato un video sui suoi profili social, nel quale rassicurava amici e parenti: “sono sicuro che ritornerò, non è un addio. Voglio che, succeda quello che succeda, sia fatta la volontà di Dio e mi ricordiate sempre per quello che sono stato e per quello che sono, perché ritornerò. Vi amo, so che pregate per me. Questo non è un addio”, ha affermato. Sergio, però, è morto il giorno seguente.